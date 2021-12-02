Бенефис Евгения Прокопьева в цирке

17 декабря 2021г.

Малый зал Государственного цирка Якутии вновь зажигает огни.

17 декабря в рамках проекта «Вечер с кумиром» состоится встреча с известным певцом и композитором, теле- и радиоведущимЕвгением Прокопьевым. Фанатов музыки 80-х, 90-х и 2000-х ждет настоящий фейерверк любимых хитов в исполнении харизматичного артиста.

Любимец публики, особенно женской ее половины, готовит для своих поклонников интересную программу. Прозвучат новые песни, зажигательное диско, как без него! И, конечно же, дуэты – романтичные, ритмичные и незабываемые. Евгений признается, что он и сам любитель дуэтов. Ведь это слияние энергий двух исполнителей. А как тепло их принимает зритель.

На вечере прозвучат хорошо знакомые, полюбившиеся поклонникам дуэты с певицей Джемини, с железным голосом якутской эстрады Дарханом и красавицейколымчанкойИриной Дускуловой.

Среди друзей Евгения выступит исполнительница Гимна Якутии Елена Старостина-Хотун Арылыыибалет Государственного цирка Якутии.

Как отмечает сам Евгений, со времени его первого большого сольного проекта прошло ни много ни мало 8 лет. Всех поклонников Малый зал цирка не уместит, поэтому места ограничены. Успевайте приобрести билеты!

Пусть ваш«Вечер с кумиром» станет прекрасной возможностью насладиться красивыми песнями, пообщаться с любимым артистом и насладиться уютной атмосферой Малого зала цирка.

Возрастное ограничение: 18+

Дата: 17 декабря 2021г.

Начало: 19:00ч.

Заявкапо телефону: 8-914-221-00-71

Цена билета: 1000 рублей (500 вход + 500 меню)

Справки по телефонам: 735-537, 42-95-68. Напоминаем, в связи с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 15 октября 2021 г. продажа билетов и допуск будет осуществляется по QR-коду, подтверждающему то, что вы являетесь вакцинированным или переболевшим, а также для граждан с медицинским отводом при условии, наличия отрицательного ПЦР-теста, действующего в течение 72 часов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.