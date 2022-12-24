Бенефис актрисы Саха театра

Вчера на сцене театра, а потом и в театральном кафе продолжился бенефис

актрисы театра и кино, драматурга, чьи постановки поставлены в Саха театре и народных

театрах республики, «посла» якутской культуры, по словам Андрея Борисова, а теперь и

дипломированного художника — Софьи Сергучевой-Барановой. Бенефис получил

название «Айдарыылах ситим», на котором актриса предваряла своими комментариями

отрывки из своих пьес, завершив сценическое действие специально приготовленным

перформансом-импровизацией.



На протяжении нескольких лет Софья Баранова ставит в театрах моноспектакли,

ключевым элементом которых становится якутское горловое пение, соединяющее как

драматические элементы классического театра, так и театра Олонхо.



Софья Иннокентьевна ведет активную творческую деятельность и возраст здесь не

очень большая помеха, ведь духовное саморазвитие, углубляющее понимание глубин

родной культуры дарует новые силы и вдохновение.



Предлагаем вниманию читателей видеодайджест со вчерашнего события.





