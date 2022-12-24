Культура
Бенефис актрисы Саха театра
Вчера на сцене театра, а потом и в театральном кафе продолжился бенефис
актрисы театра и кино, драматурга, чьи постановки поставлены в Саха театре и народных
театрах республики, «посла» якутской культуры, по словам Андрея Борисова, а теперь и
дипломированного художника — Софьи Сергучевой-Барановой. Бенефис получил
название «Айдарыылах ситим», на котором актриса предваряла своими комментариями
отрывки из своих пьес, завершив сценическое действие специально приготовленным
перформансом-импровизацией.
На протяжении нескольких лет Софья Баранова ставит в театрах моноспектакли,
ключевым элементом которых становится якутское горловое пение, соединяющее как
драматические элементы классического театра, так и театра Олонхо.
Софья Иннокентьевна ведет активную творческую деятельность и возраст здесь не
очень большая помеха, ведь духовное саморазвитие, углубляющее понимание глубин
родной культуры дарует новые силы и вдохновение.
Предлагаем вниманию читателей видеодайджест со вчерашнего события.
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