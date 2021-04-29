Белый медведь напугал рыбака в Якутии

Мужчина, рыбачивший на реке Хандыга в Томпонском районе республики, встретил белого медведя, передает телеканал «Якутия 24».

Видео о произошедшем распространилось в мессенджерах.

«28 апреля, река Хандыга. Сидел, рыбачил, сзади подошел медведь, а я не слышал», — рассказывает очевидец.

Мужчина смог убежать, однако на месте остался ящик с рыбацким снаряжением, который и заинтересовал животное.

По словам рыбака, он пробовал отогнать медведя сигналом автомашины, но тот не отреагировал. В итоге, медведь ушел, забрав из ящика блесна.

Как сообщили в ЕДДС Томпонского района, по последним данным белый медведь находился недалеко от села Развилка.

В конце марта животное видели на трассе в Верхоянском районе, в Томпонском он был замечен в середине апреля.