29.04.2021
09:45
226
Экология
Белый медведь напугал рыбака в Якутии
Мужчина, рыбачивший на реке Хандыга в Томпонском районе республики, встретил белого медведя, передает телеканал «Якутия 24».
Видео о произошедшем распространилось в мессенджерах.
«28 апреля, река Хандыга. Сидел, рыбачил, сзади подошел медведь, а я не слышал», — рассказывает очевидец.
Мужчина смог убежать, однако на месте остался ящик с рыбацким снаряжением, который и заинтересовал животное.
По словам рыбака, он пробовал отогнать медведя сигналом автомашины, но тот не отреагировал. В итоге, медведь ушел, забрав из ящика блесна.
Как сообщили в ЕДДС Томпонского района, по последним данным белый медведь находился недалеко от села Развилка.
В конце марта животное видели на трассе в Верхоянском районе, в Томпонском он был замечен в середине апреля.
Фото: Якутия24
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.04.2021
63
29.04.2021
111
29.04.2021
116
29.04.2021
140
29.04.2021
183
29.04.2021
225
29.04.2021
566
29.04.2021
335
29.04.2021
827
28.04.2021
1288
28.04.2021
560
28.04.2021
280
28.04.2021
827
28.04.2021
246
28.04.2021
258
28.04.2021
186
28.04.2021
562
28.04.2021
370
28.04.2021
272
28.04.2021
373
28.04.2021
288
28.04.2021
259
28.04.2021
245
28.04.2021
364
28.04.2021
259
28.04.2021
307
28.04.2021
4021
28.04.2021
5332
28.04.2021
647
28.04.2021
311
28.04.2021
1229
28.04.2021
268
28.04.2021
257
28.04.2021
255
28.04.2021
6492
28.04.2021
232
28.04.2021
269
28.04.2021
484
28.04.2021
447
28.04.2021
220
28.04.2021
239
28.04.2021
304
28.04.2021
751
28.04.2021
471
28.04.2021
867
28.04.2021
1416
27.04.2021
1332
27.04.2021
333
27.04.2021
406
27.04.2021
1977
ТОП НОВОСТИ
28.04.2021
6484
26.04.2021
5677
28.04.2021
5325
26.04.2021
4059
28.04.2021
4017
25.04.2021
3547
25.04.2021
3167
25.04.2021
2985
27.04.2021
2556
27.04.2021
2500