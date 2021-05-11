11.05.2021
09:00
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Экология

Белый медведь хозяйничает в якутском поселке

Сегодня, 11 мая, с утра в социальных сетях появились видео и фото белого медведя, который гуляет по поселку Джебарики-Хая Томпонского района Якутии.

Он бродит между домами, лежит во дворах под окнами.

Администрация МБОУ ДХСОШ просит родителей не отправлять детей в школу одних.

Источник: SakhaLife.ru.
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