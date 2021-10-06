Белый медведь Алмаз переехал в хабаровский зоосад

В зоосаде «Приамурский» в Хабаровске появился новый обитатель. Это белый медведь Алмаз из якутского зоопарка «Орто Дойду», детеныш Колыманы и Ломоносова. Пока его стараются не показывать широкой публике – сообщает ЯСИА.

Алмазу год и девять месяцев. Обычно в природе медвежата остаются с мамой до полутора лет. Поэтому возраст Алмаза вполне подходит для начала самостоятельной взрослой жизни. С мая прошлого года он начал получать подкормку в виде мяса и рыбы и сейчас вполне комфортно чувствует себя без родительской опеки.

После переезда зверя отправили на 30-дневный карантин, который необходим, чтобы избежать болезней и позволить ему адаптироваться к новым условиям. К появлению нового питомца в зоосаде тщательно подготовились. Заменили системы фильтрации воды, провели ремонт чаши большого бассейна и большого вольера, дезинфекцию всех поверхностей, кормушек и поилок.

— Состояние Алмаза после транспортировки ветеринарным врачом оценивается как удовлетворительное. После того как медведя выпустили в вольер, он быстро обнюхал территорию и сразу же «принял ванну» с дороги, — рассказала и.о. директора зоосада им. Сысоева Валентина Проценко.

Пока медведя стараются не показывать широкой публике, чтобы дать ему окончательно привыкнуть к новому дому. Одними из первых, кто смог познакомиться с Алмазом, стали журналисты местных СМИ и воспитанники детского сада.