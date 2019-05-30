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30 мая 2019, 21:10
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Белый медвежонок Хаарчаана выросла в красавицу!

Якутская медведица Хаарчаана переедет в отремонтированный вольер Ленинградского зоопарка 1 июня, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Ранее медведица жила в вольере «Бурые медведи», состоящий из трех комнат. Новое жилье Харчааны — это просторный вольер с большим бассейном, по соседству с ее бабушкой Усладой.

Часть комплекса «Белые медведи» полностью отремонтирована и отделана природным камнем. В вольере построена лестница для спуска в бассейн, увеличена суша. Также Хаарчаане обустроили уютную внутреннюю берлогу.

«Новая жительница стала настоящей звездой и любимицей сотрудников и посетителей, а ее купания и игры в бассейне каждый раз собирают овации восторженных гостей. Хаарчаана очень активная, она много играет и с удовольствием исследует и разбирает на части дорожные конусы, бочки и другие многочисленные игрушки, которые ей дарят сотрудники, спонсоры и друзья из разных стран мира», — говорится в официальном сообщении зоопарка.

Медведица Хаарчаана родилась в якутском зоопарке Орто-Дойду 30 ноября 2016 года в паре медведей Ломоносова и Колыманы. Спустя год после рождения она вернулась в Ленинградский зоопарк.

Источник: http://yk24.ru/index/obshhestvo/novosele-beloj-medvediczyi-xaarchaanyi-projdet-v-sankt-peterburge-1-iyunya
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