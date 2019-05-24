12-13 июня — «Белые ночи с «Бичик»

В предверии якутского нового года, национального праздника Ысыах 12-13 июня книжное издательство «Бичик» приглашает всех желающих на распродажу «Белые ночи с “Бичик”».
Место встречи: Покровский тракт, 7 км.
Дата и время: 12-13 июня, с 10 до 22 часов.
В программе:
- обряд очищения и благословение Алгыс,
- лучшие книги издательства со скидкой до 90%,
- продажа детских игрушек,
- презентация и продажа новых изданий,
- автограф-сессии,
- мастер-классы по рукоделию, цветоводству от Александры Гаврильевой, Евдокии Гаврильевой – Сибэкки Дьэбдьиэй,
- мастер-класс по созданию карты-мечты от Татьяны Никифоровой – Тайааны,
- встреча с народными целителями Чугдаарой Хотун, Отоһут Ньукулай и многое другое.
Внимание акция! Все покупатели издательства, купившие товар в магазинах “Бичик” на сумму от 2500 рублей в период с 20 мая по 13 июня автоматически становятся участниками супер-розыгрыша!
Будут разыгрываться морозильник, дачные качели, бензопила, лодка, надувной бассейн и много других замечательных призов.
Только в эти дни издательство “Бичик” организует для своих читателей День открытых дверей.
Для удобства участников акции в дни ее проведения будет организован бесплатный проезд до склада. Специальный автобус будет ездить по маршруту “Бичик-plus” (ул. Курашова, 24). Склад издательства ежечасно, начиная с 10.00 утра.
Адрес склада: г. Якутск, Покровский тракт, 7 км, 6/1.
Контактный телефон: 500-156, 500-157.