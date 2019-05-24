12-13 июня — «Белые ночи с «Бичик»

В предверии якутского нового года, национального праздника Ысыах 12-13 июня книжное издательство «Бичик» приглашает всех желающих на распродажу «Белые ночи с “Бичик”».

Место встречи: Покровский тракт, 7 км.

Дата и время: 12-13 июня, с 10 до 22 часов.

В программе:

обряд очищения и благословение Алгыс,

лучшие книги издательства со скидкой до 90%,

продажа детских игрушек,

презентация и продажа новых изданий,

автограф-сессии,

мастер-классы по рукоделию, цветоводству от Александры Гаврильевой, Евдокии Гаврильевой – Сибэкки Дьэбдьиэй,

мастер-класс по созданию карты-мечты от Татьяны Никифоровой – Тайааны,

встреча с народными целителями Чугдаарой Хотун, Отоһут Ньукулай и многое другое.

Внимание акция! Все покупатели издательства, купившие товар в магазинах “Бичик” на сумму от 2500 рублей в период с 20 мая по 13 июня автоматически становятся участниками супер-розыгрыша!

Будут разыгрываться морозильник, дачные качели, бензопила, лодка, надувной бассейн и много других замечательных призов.

Только в эти дни издательство “Бичик” организует для своих читателей День открытых дверей.

Для удобства участников акции в дни ее проведения будет организован бесплатный проезд до склада. Специальный автобус будет ездить по маршруту “Бичик-plus” (ул. Курашова, 24). Склад издательства ежечасно, начиная с 10.00 утра.

Адрес склада: г. Якутск, Покровский тракт, 7 км, 6/1.

Контактный телефон: 500-156, 500-157.