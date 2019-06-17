Белорусские шашистки захватили лидерство на чемпионате мира в Якутске

После восьми туров на первом месте турнирной таблицы Дарья Федорович.

В воскресенье, в ЦСП «Триумф» были сыграны партии сразу в двух турах чемпионата мира по международным шашкам среди женщин. После изнурительных матчей на лидирующие позиции вышла спортсменка из Беларуси, двукратная чемпионка страны Дарья Федорович.

На счету лидера чемпионата мира – 12 очков, за ней c 11 очками идут вице-чемпионка мира Ольга Федорович (Беларусь), чемпионка Азии-2018 Ю Чжан (Китай) и действующая чемпионка мира Наталья Садовска (Польша). По 10 очков на счету титулованной спортсменки из Уфы, многократной чемпионки мира Тамары Тансыккужиной, ее землячки, чемпионки Европы Айгуль Идрисовой и серебряного призера Азии, китайской шашистки Ханьзин Чжао.

Лучший результат из якутских спортсменок на домашней доске показала Ксения Нахова, которая смогла набрать 9 очков. У Матрены Ноговицыной, Натальи Шестаковой и победительницы первенства мира Полины Петрусевой (Беларусь) по 8 очков.

Сегодня в 14:00 начнутся матчи 9 тура чемпионата. Ксения Нахова встретится с Ханьцзин Чжао (Китай), Матрена Ноговицына сыграет с Аннелайн Джейкобс из Арубы, а Наталье Шестаковой предстоит одна из решающих партий с идущей на первом месте Дарьей Федорович (Беларусь).

«Надо признать, что начало чемпионата для наших спортсменок провальное. Хотя, конечно, делать выводы пока рано, ведь впереди еще 7 туров и возможность показать лучший результат еще сохраняется, — прокомментировал промежуточные итоги соревнований главный тренер сборной Якутии по шашкам Александр Азаров. – Мы возлагали наши надежды на нашего лидера – чемпионку Европы по международным шашкам Матрену Ноговицыну. Но одним из ключевых матчей для нее стало поражение от еще одной нашей шашистки Натальи Шестаковой. Возможно, она не смогла должным образом настроиться на эту встречу. Далее она уже не смогла собраться и уступила также Айгуль Идрисовой, сыграла вничью с Тамарой Тансыккужиной, в очень сложных партиях одержала победу над Ксенией Наховой. Будем надеяться, что в оставшихся встречах наши спортсменки покажут максимальный результат и еще порадуют своих болельщиков яркой игрой. Пока же очень уверенно на соревнованиях лидирует белорусская шашистка Дарья Федорович».

Итоги седьмого тура:

Матрена Ноговицына (Россия) – Ксения Нахова (Россия) 2:0

Ханьцзин Чжао (Китай) – Айгуль Идрисова (Россия) 1:1

Аннелайн Джейкобс (Аруба) – Тамара Тансыккужина (Россия) 0:2

Наталья Садовска (Польша) – Наталья Шестакова (Россия) 1:1

Ольга Федорович (Беларусь) – Хейке Верхул (Нидерланды) 2:0

Дарья Федорович (Беларусь) – Виктория Мотричко (Украина) 1:1

Полина Петрусева (Беларусь) – Ю Чжанг (Китай) 1:1

Эрса Негбре (Кот-Дивуар) – Хуслен Энхболд (Монголия) 1:1.

Итоги восьмого тура:

Ксения Нахова (Россия) – Хуслен Энхболд (Монголия) 1:1

Ю Чжан (Китай) – Эрса Негбре (Кот-д, Ивуар) 2:0

Виктория Мотричко (Украина) – Полина Петрусева (Беларусь) 1:1

Хейке Верхул (Нидерланды) – Дарья Федорович (Беларусь) 0:2

Наталья Шестакова (Россия) – Ольга Федорович (Беларусь) 1:1

Тамара Тансыккужина (Россия) – Наталья Садовска (Польша) 0:2

Айгуль Идрисова (Россия) – Аннелайн Якобс (Аруба) 2:0

Матрена Ноговицына (Россия) – Ханьцин Чжао (Кытай) 1:1.

Участницы чемпионата мира по стоклеточным шашкам

Наталья Шестакова (Россия-Саха) – вице-чемпионка Европы 2016

Тамара Тансыккужина (Россия-Башкортостан) – 5-кратная чемпионка мира

Айгуль Идрисова (Россия-Башкортостан) – чемпионка Европы 2016, призер ЧМ 2017

Матрена Ноговицына (Россия-Саха) – чемпионка Европы 2018

Ханьцин Чжао (Китай) – вице-чемпионка Азии 2018

Аннейлайн Джейкобс (Аруба) – вице-чемпионка Америки 2018

Наталья Садовска (Польша) – чемпионка мира 2016,2018

Ольга Федорович (Беларусь) – вице-чемпионка ЧМ 2017

Дарья Федорович (Беларусь) – чемпионка Беларуси 2012, 2016

Палина Петрусёва (Беларусь) – чемпионка первенства мира 2018

Бьягне Эрса Негбре (Кот-Дивуар) – чемпионка Африки 2018

Хуслен Энхболд (Монголия) – призер чемпионата Азии 2018

Ю Чжан (Китай) – чемпионка Азии 2018

Виктория Мотричко (Украина) – призер ЧМ 2017

Хейхе Ферхеул (Нидерланды) – 2-кратная чемпионка Нидерландов

Ксения Нахова (Россия-Саха) – вице-чемпионка Европы 2016