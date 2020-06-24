Белого медвежонка из зоопарка «Орто дойду» назвали Алмаз

Белого медвежонка назвали символическим для Якутии именем — Алмаз. Накануне подведены итого конкурса на выбор имени для белого медвежонка из зоопарка «Орто Дойду». Жюри в составе представителей опекуна — компании «Роснефть» и Минэкологии Якутии выбрали для медвежонка имя «Алмаз».

Напомним, что каждый желающий мог предложить свой вариант в официальных аккаунтах зоопарка «Орто дойду» и НК «Роснефть» в социальных сетях. Всего поступило свыше 1000 вариантов. В итоге за имя Алмаз проголосовало наибольшее количество человек.

Также одним из популярных вариантов стало имя Умка — в честь героя всеми любимого мультфильма о белом медвежонке и его товарище, финальная серия которого вышла на экраны в конце 2019 года.

Пока шёл конкурс, медвежонок активно рос. Когда в апреле малыш с мамой Колыманой впервые вышел из «берлоги», он весил 18 килограммов. За месяц с лишним новый житель зоопарка прибавил в весе почти вдвое — до 30 килограммов. Медвежонок стал более активнее и любознательнее, привык к сотрудникам зоопарка и чувствует себя прекрасно.

На сегодняшний день, по оценкам специалистов, популяция белого медведя насчитывает от 22 до 31 тыс. особей, широко распространенных по всему Арктическому бассейну, включая его побережья и острова.

При этом с 2014 года 35 белых медведей из всех зоопарков России находятся под опекой компании «Роснефть», которая обеспечивает их содержание — полноценное кормление, ветеринарное обслуживание и обогащение среды обитания. Кроме того, компания реализует комплексную программу по изучению, поддержке и защите белых медведей, в том числе спасению и реабилитации осиротевших медвежат.