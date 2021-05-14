14.05.2021
22:31
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Экология

Белка переносит малышей

В редакцию прислали небольшое видео в котором белка переносит своих малышей с одного дачного участка на другой, более безопасный. Смотрим видео:

Источник: SAKHALIFE.RU
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