Белка переносит малышей

В редакцию прислали небольшое видео в котором белка переносит своих малышей с одного дачного участка на другой, более безопасный. Смотрим видео: View this post on Instagram A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru)

Источник: SAKHALIFE.RU

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