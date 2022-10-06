Бельгийцы пролоббировали вывод якутских алмазов из под санкций ЕС

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России:

— запрет на морскую перевозку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка с декабря и нефтепродуктов с февраля;

— запрет на импорт и экспорт товаров, включая некоторую стальную продукцию, технику, химикаты, пластик и сигареты. Наказание для участников схем обхода санкций тоже предусмотрено;

— запрет на оказание IT, архитектурных, инженерных и юридических услуг российским организациям.

— Евросоюз вводит запрет на обслуживание криптокошельков граждан и резидентов России на биржах, подчиняющихся ЕС.

Почему АЛРОСА не вошла в санкционный список ЕС

Как сообщило РИА Новости, ссылаясь на издание EUobserver, ЕС не стал включать «АЛРОСА» в новый санкционный пакет против РФ. «Компания «АЛРОСА» не включена в окончательное соглашение по новому пакету санкций, принятое в среду утром в Брюсселе», — приводит издание слова дипломатов.

Ранее газета Politico сообщала, что ЕС собирается ввести санкции против «АЛРОСА» и запретить импорт из России «определенных элементов», использующихся в ювелирной промышленности. Брюссель, в частности, хотел запретить импорт камней и драгоценных металлов.

Как пишет издание, исключение «АЛРОСА» из санкционного списка произошло после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского Алмазного Центра предупредили, что удар по алмазному сектору России обойдется в тысячи рабочих мест в городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.