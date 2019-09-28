Бегунья Сардана Трофимова участвовала на чемпионате мира в Дохе

Якутская легкоатлетка Сардана Трофимова оказалась на 22 позиции на марафонской дистанции чемпионата мира, проходившего в Катаре. К сожалению, олимпийский норматив ей не поддался, она показала время 2 часа 52 минуты 46 секунд.

Во время забега, хоть его и провели ночью, стояла тридцатиградусная жара. На старт вышли 72 легкоатлетки, но не все смогли добежать до финиша. Сардана Трофимова начала забег очень быстро, вышла в единоличные лидеры, затем через несколько километров ее начали догонять легкоатлетки из африканского континента. В середине дистанции она оказалась примерно в двадцатке и камеры прямой трансляции перестали ее показывать.

Трофимова прибежала к финишу двадцать второй со временем 2 часа 52 минуты 46 секунд, а для того, чтобы получить путевку на Олимпиаду, нужно было иметь результат менее 2 часов 29 минут 30 секунд. Возможно, спортсменка примет участие в других квалификационных соревнованиях. Чемпионкой мира стала представительница Кении.

Отметим, что якутская легкоатлетка получила доступ на международные соревнования лишь за две недели до чемпионата мира, целенаправленно не готовилась к нему, возможно, это сказалось на физической форме. Тем не менее, Сардана Трофимова впервые пробежала на чемпионате мира и за ней ранним субботним утром следила вся республика.