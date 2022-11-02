02.11.2022
18:18
306
Светская хроника
Бегунья Сардана Трофимова прилетела в Якутск
Сардана Трофимова прилетела в Якутск. В аэропорту ее встретили родные, друзья и болельщики. Спортсменка прилетела из Франкфурта, так что перелет со всеми пересадками занял более 12 часов. Сардана не часто бывает в Якутии. С лета она тренируется в Кыргызстане. Напомним, что якутянка на марафоне во Франкфурте заняла шестое место, выполнив норматив на чемпионат мира. сообщает тгк Yakutsk News. Видео @sardanatrofimova*
* — соцсеть запрещена в РФ и признана экстремистской
Источник: тгк Yakutsk News
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