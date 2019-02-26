Бегунье Надежде Гоголевой присвоено звание мастера спорта международного класса

Победительнице чемпионата страны по сверхмарафону Надежде Гоголевой присвоено высокое звание мастера спорта России международного класса.
Соответствующий приказ вышел накануне на официальном сайте министерства спорта России, сообщает пресс-служба администрации Усть-Алданского района.
Уроженка Борогонского наслега Усть-Алданского улуса Надежда Гоголева в сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге стала победительницей чемпионата России, где пробежала дистанцию 100 км, выполнив норматив международника.
На днях министр спорта страны Павел Колобков подписал наградной приказ о присвоении ей звания. Надежда Гоголева является двукратной победительницей чемпионата страны и обладательницей Кубка России.