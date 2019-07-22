Беглец из якутской колонии задержан

УФСИН России по Республике Саха (Якутия) сообщает:

21 июля 2019 года, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСИН России по РС (Я), был задержан осужденный Жирков Михаил Иванович, 30.10.1985 г.р., уроженец с. Борогонцы Усть-Алданского р-на ЯАССР, отбывающий наказание в колонии-поселения № 2, расположенной в г. Якутск.

15 июля 2019 года осужденный Жирков М.И. неправомерно покинул свое рабочее место, после чего находился в розыске.

Материалы в отношении осужденного Жиркова М.И. направлены в 3 отдел полиции для принятия процессуального решение.

УФСИН России по Республике Саха (Якутия) напоминает, что по фактам побегов осужденных правоохранительными органами, как правило, возбуждается уголовное дело по ст. 313-314 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкции которых предусматривают до пяти лет лишения свободы. Кроме этого, осужденные обязаны возместить денежные средства, потраченные на их розыск.