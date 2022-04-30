30.04.2022
14:39
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Красота & Здоровье
Бегайте по утрам вместе с министром экономики Якутии!
Министр экономики Якутии Майя Данилова сообщила в своем тгк Данилова министр:
С утра коллективом пробежались в парке. Сегодня солнечный безветренный день — идеально для активностей на свежем воздухе. Тренируйте сердце — начать лучше с пеших прогулок, а потом можно перейти на лёгкие пробежки. Про100 пробежка в парке к 100-летию Якутской автономии. Присоединяйтесь, по субботам в 9-00 старт в парке!
Фото: тгк Данилова министр
Источник: тгк Данилова министр
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