Бегайте по утрам вместе с министром экономики Якутии!

Министр экономики Якутии Майя Данилова сообщила в своем тгк Данилова министр:

С утра коллективом пробежались в парке. Сегодня солнечный безветренный день — идеально для активностей на свежем воздухе. Тренируйте сердце — начать лучше с пеших прогулок, а потом можно перейти на лёгкие пробежки. Про100 пробежка в парке к 100-летию Якутской автономии. Присоединяйтесь, по субботам в 9-00 старт в парке!