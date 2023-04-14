Бедным помощь не положена: Что решит Конституционный совет Якутии?

4 мая Конституционный совет Якутии вынесет решение, от которого зависит судьба самых социально незащищенных жителей республики. ТайгаПост расскажет, что думают в прокуратуре и правительстве.

Депутат Ил Тумэна от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Софрон АФАНАСЬЕВ обратился в Конституционный совет Якутии с запросом о соответствии республиканского закона от 20 декабря 2017 г. «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг» Конституции РС (Я). Профессиональный юрист Афанасьев обнаружил противоречия в этих двух документах.

Так, согласно части 2 статьи 3 закона меры государственной поддержки не оказываются гражданам, имеющим задолженность по коммунальным услугам, подтвержденную судебным решением. Такая условность оказания социальной поддержки, по мнению депутата, не соответствует статье Конституции РС (Я) о том, что государство осуществляет деятельность с соблюдением равенства граждан, независимо от социального и имущественного положения.

На практике это означает следующее: если человек не в состоянии платить коммунальщикам и накопил долги, государство в лице правительства республики не будет ему помогать, фактически подтолкнет дальше в пропасть – долги будут нарастать, утяжеляясь новыми пенями. Хотя Конституция Якутии гарантирует всем равенство, несмотря на их имущественное положение.

Софрон АФАНАСЬЕВ, депутат Ил Тумэна от СРЗП:

— В такой ситуации оказывается именно та категория граждан, которая, прежде всего, и нуждается в помощи по оплате коммунальных услуг. Это старики, инвалиды, многодетные и молодые семьи. Этот законодательный казус появился как следствие лоббизма крупных ресурсоснабжающих компаний республики, чьи представители стали депутатами Ил Тумэн от правящей партии.

Мы будем с нетерпением ждать, будет ли СПРАВЕДЛИВЫМ решение Конституционного совета РС (Я). В противном случае наша партия будет вносить в Ил Тумэн новый законопроект о субсидиях.

Как стало известно ТайгаПост, Администрация главы и правительства, Министерство труда и социального развития РС (Я), госправовое управление Ил Тумэна со ссылками на Жилищный кодекс дали отрицательные заключения на обращение народного депутата Софрона АФАНАСЬЕВА.

В прокуратуре республики также считают, что должникам коммунальные субсидии не положены. При этом, в надзорном ведомстве отметили, что согласно Правил предоставления субсидий на оплату жилых помещений и коммуналки, утвержденных правительством РФ еще в 2005 году, в социальной поддержке не может быть отказано тем, чьи долги сложились по уважительным причинам. К примеру, нахождение на стационарном лечении, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и т.д.

В прокуратуре отмечают, что в республиканском законодательстве подобные форс-мажоры не прописаны и считают, что их необходимо внести, дабы не подводить всех должников под общую гребенку. Субсидия на оплату жилых помещений и коммунальных платежей в Якутии составляет от 1600 до 4200 рублей в месяц. Более 1300 жителям республики с долгами было в ней отказано…