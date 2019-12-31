Беда в Ленске

В Ленске пьяный водитель совершил наезд на пешехода и скрылся от места ДТП

30 декабря около 08 часов утра в ДЧ ОМВД России по Ленскому району поступило сообщение о том что в г. Ленске на у. Победы в районе дома № 68В произошло ДТП с пострадавшим.

Установлено, что примерно в 07:45 утра неизвестный водитель управляя а/м марки «Тойота», двигаясь по ул. Победы со стороны ул. Пролетарская в сторону ул. Объездная совершил наезд на пешехода – мужчину 1963 г.р., переходящего проезжую часть в неустановленном месте, после чего водитель оставил место происшествия.

В результате ДТП пешеход получил ушибы грудной клетки, плечевого сустава слева, назначено амбулаторное лечение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции водитель и транспортное средство установлены.

Водитель 1986 г.р. имеет водительское удостоверение по категории В,В1,С,С1.М от 2014 г., имеет водительский стаж с 2014 г. Освидетельствован на состояние опьянения, результат — 0,48мг/л.

Выявлен факт употребления алкоголя. Со слов водителя следует, что употребил спиртные напитки после ДТП. В момент ДТП ремнем безопасности был пристегнут, не пострадал. Составлен протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (за оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он является), по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ (за невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употребить алкогольные напитки) ч.2 ст.12.37 КоАП РФ (за невыполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности).

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством – источником повышенной опасности в состоянии опьянения не допустимо! Нетрезвый водитель представляет прямую угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения.

Не садитесь за руль автомобиля в алкогольном опьянении!

Уважаемые пешеходы , переходите проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности!