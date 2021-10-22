Беда Соломаниды Муксуновой: поможем всем миром!

Она такая и есть — совсем еще молодая, обаятельная, улыбчивая и такая же светлая, как на этих фотографиях. Женщина с необычным именем неделю назад сидела передо мной с одной из своих дочерей, и я подумала тогда, что они сестры.

⁃ Наша мама Муксунова Соломанида Панкратьевна родилась 5 мая 1973 года в селе Октемцы Орджоникидзевского района, — рассказывает ее дочь Сотима. — Работать начала с семнадцати лет, сначала в Намском улусе, в селе Таастах, потом — в детском саду. В 2002 году мама получила специальность и устроилась газооператором АО «Намкоммунтеплоэнерго», где проработала больше пятнадцати лет. А в этом году она уволилась из-за состояния здоровья…

Большая дружная семья Муксуновых живет в селе Таастах Намского улуса. Соломанида — любимая жена, мама девятерых детей и бабушка шести внуков. В декабре 2020 году она неожиданно почувствовала боль в груди, обратилась в больницу и начала лечиться от невралгии. Но боль не проходила. Почувствовав неладное, решила сама пройти КТ грудной клетки, и, оказалось не зря. Тогда и было обнаружено новообразование в легких. Потом начались долгие очереди и бесконечные анализы. В феврале 2021 года ей поставили страшный диагноз — рак легкого 4-ой стадии. Это был шок для всей семьи.

— Маме дали справку об инвалидности первой группы, ей пришлось уйти с работы и начать общую химиотерапию, поскольку операция была уже невозможна. После нескольких сеансов химиотерапии у неё выпали волосы, зато боли стали более умеренными. Но оказалось, что химиотерапия не дает должного результата, болезнь только прогрессировала. Маме назначили таргетную терапию (таблетки), но из-за сильных побочных эффектов (рвота, диарея, сыпь по всему телу, головокружение, истощение организма) она не смогла пропить курс, лечение отменили. После нескольких телемедицинских консультаций в России ей сказали лечиться только симптоматически. И вот к нашему огромному счастью и надежде, маму пригласили на лечение в Южную Корею. Наша мама борется за жизнь, она не лежит, жалуясь на боли, а все время двигается, хлопочет, заботится обо всех нас…

Конечно, необходимая для операции сумма — три миллиона рублей непосильна для большой семьи. Семья Соломаниды Панкратьевны Муксуновой обратилась в Инстаграм ко всем людям доброй воли с просьбой о помощи. Я поставлю это обращение здесь.

Зоя ИГНАТЬЕВА

Дорогие земляки!

Помогите нам собрать 3 000 000 рублей для лечения нашей мамы. Мы очень надеемся на вас! Для нас сейчас важна любая сумма.

Мы верим, что операция поможет ей.

Пожалуйста, помогите спасти нашу маму!

С благодарностью и надеждой, семья Муксуновых.

Реквизиты мамы:

Получатель: МУКСУНОВА СОЛОМАНИДА ПАНКРАТЬЕВНА.

Номер телефона: 89243679819

Номер счёта: 40817810376000667948

Банк получателя — СБЕРБАНК.