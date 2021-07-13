БЕ-200 сломался в Якутии

По состоянию на 13 июля на территории Якутии действуют 324 лесных пожара, из них тушатся 74, локализовано — 16, ликвидировано — 14. Об этом сегодня в ходе традиционного брифинга сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников.

Отмечено, что на территории республики продолжаются «сухие» грозы и грозы с дождём, которые стали причиной возникновения ещё 30-и дополнительных пожаров.

В борьбе с лесными пожарами задействованы более 2 тысяч человек и свыше 300 единиц техники. В регионе продолжает работать авиация МЧС России, Министерства обороны РФ, республиканских авиакомпаний.

Дмитрий Садовников сообщил, что из-за неисправности оборудования самолёт БЕ-200 вчера не был задействован в тушении лесных пожаров, но сегодня из Хабаровска ожидается доставка запчастей, после устранения неполадок самолёт вновь приступит к работе.

Сегодня первый отряд в составе 120 человек, прибывший из Приморского края для оказания помощи республике в тушении лесных пожаров, возвращается на место постоянной дислокации.

«Отряд свою миссию выполнил, он был задействован в тушении лесных пожаров в Нюрбинском районе. От имени руководства и правительства республики мы передаем благодарность губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и лично тем людям, которые непосредственно работали на территории нашей республики», — сказал первый вице-премьер.

Работа по тушению лесных пожаров в республике продолжается. «Сегодня в ряде районов будет работать самолёт-зондировщик. И мы надеемся, что результаты будут, и количество пожаров сократится», — резюмировал Дмитрий Садовников.