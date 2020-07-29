Бдительность проснулась, когда было уже поздно

Лжесотрудники банка ввели в заблуждение 60-летнюю жительницу г. Нерюнгри и похитили 77 000 рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району обратилась 60-летняя жительница г.Нерюнгри и сообщила, что с её кредитной карты похищено 77 000 рублей. Потерпевшая пояснила, что ей поступил звонок с абонентского номера «900». Звонившая представилась сотрудником «Сбербанка» и сообщила, что в системе банка происходит коррекция и попросила подтверждать услышанную информацию словом «да». Лжесотрудница начала диктовать номера банковских карт заявительницы и другие данные, которые женщина подтверждала. После чего звонившая сказала, что теперь необходимо привязать «мобильный банк» к кредитной карте, что потерпевшая и сделала. Периодически во время разговора заявительница смотрела на дисплей своего телефона, и ей показалось странным, что номер «900» сменился на «8-495-069-26-34», а затем вместо него высветился номер «8-495-069-25-72». Она начала сомневаться, что ей звонят действительно из банка и, не прерывая разговор, зашла в мобильное приложение, где увидела, что баланс кредитной карты уменьшился на 77 000 рублей. Женщина поняла, что общается с мошенниками и сбросила вызов, после чего позвонила на «горячую линию» банка и заблокировала остальные карты.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции напоминают, что ни в коем случае нельзя выполнять никаких действий под диктовку неизвестных лиц, особенно, если вам представились сотрудником банка. При поступлении подобных звонков, необходимо сразу прервать разговор и перезвонить на «горячую линию» банка, чтобы убедиться, что с вашими денежными средствами всё в порядке. Будьте бдительны, берегите свои сбережения!