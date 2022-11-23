Расшифровка переговоров сотрудника «Ростеха» с Арианом Романовским — База

«База» получила расшифровку телефонных переговоров сотрудника «Ростеха» Андрея Балдухаева с Кириллом Сухановым и Арианом Романовским, сообщает тгк Baza. Из них следует, что представитель Чемезова просил команду удалить пост, в котором фигурировал глава корпорации, при этом всячески избегая называть своего начальника по имени. Так, сперва Балдухаев связался с Романовским, но тот лишь заметил, что не видит в публикации «ничего крамольного» и не имеет полномочий для её удаления. Романовский уточнил, что для Чемезова может наступить ”эффект Барбары Стрейзанд” — это когда попытка скрыть какую-то информацию, приводит к её широкому распространению.

На следующий день сотрудник «Ростеха» позвонил уже Кириллу Суханову — коммерческому директору Ксении Собчак и её уполномоченному представителю в проекте «Тушите свет». Судя по расшифровкам, Суханов договорился с Балдухаевым о встрече и даже пообещал сделать скидку при оплате за удаление поста. Вскоре полиция задержала Суханова при передаче 800 тысяч. А уже после его допроса под арест попали и двое редакторов телеграм-канала: Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев.

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