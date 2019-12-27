Баталина возглавила комиссию по работе с обращениями граждан
Сегодня приемные – это эффективная система прямой помощи людям, отметила замсекретаря генсовета партии
Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Ольга Баталина возглавила комиссию президиума генерального совета «Единой России» по работе с обращениями граждан к председателю партии Дмитрию Медведеву. Такое решение было принято на заседании президиума генсовета «Единой России».
Как сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, в настоящее время ведется работа по переформатированию работы приемных.
«На XIX Съезде «Единой России» была презентована модельная приемная, и началась работа по переформатированию сети наших региональных приемных. Ее ведет Ольга Юрьевна Баталина», – отметил он.
По словам Баталиной, сегодня общественные приемные председателя партии – это эффективная система прямой помощи людям по всей стране.
«Люди приходят сюда со своими личными проблемами и находят поддержку и помощь. Выслушать человека и сделать все для решения его проблемы — вот наша основная задача. Для того, чтобы в приемные могли обратиться больше людей, мы должны расширить каналы коммуникации, доступные всем категориям граждан», – подчеркнула она.
В то же время, отметила замсекретаря генсовета партии, в числе новых задач приемных — информирование людей о деятельности «Единой России», принимаемых ею решениях.
«В общественных приемных человек должен иметь возможность не только получить помощь, но и узнать, чем сегодня живет Партия, какая работа нами ведется, чем еще мы можем помочь нашим заявителям, какие проекты реализуем, какие законопроекты принимаются при поддержке наших фракций в парламентах всех уровней», – сказала Баталина.
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