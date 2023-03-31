Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении насильника в погонах

В Якутии сотрудник полиции изнасиловал женщину? Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело

Председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении жительницы РС(Я). Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Напомним, ранее в СМИ, в том числе в SAKHALIFE.RU, сообщалось об насильственных действиях сексуального характера в отношении 35-летней женщины. В данном преступлении пострадавшая обвинила сотрудника полиции.

«19 марта в ОП №1 МУ МВД России «Якутское» из медучреждения поступило сообщение об обращении за медицинской помощью 35-летней местной жительницы. Со слов женщины, в ночь с 16 на 17 марта в отношении неё были совершены насильственные действия сексуального характера.

Прибывшему дежурному наряду полиции гражданка отказалась от дачи пояснений. Однако в ходе дальнейшей проверки она заявила, что к совершению противоправного деяния причастен сотрудник Отделения МВД России по Жиганскому району», — сообщало 27 марта МВД РФ по РС(Я).

Однако до настоящего времени виновное лицо к ответственности не привлечено. Кроме того, пострадавшей поступают угрозы уголовного наказания за клевету. Об этом говорится в сообщении Инфоцентра СК России, опубликованном сегодня, 31 марта.