Баскетбольный арбитр приедет в Якутию

Впервые в Якутию прибудет профессиональный арбитр, судья международной категории, председатель учебно-методической комиссии Федерации баскетбола РФ Фёдор ДМИТРИЕВ. 29 и 30 июня в городе Якутске он проведёт бесплатные образовательные семинары для всех любителей этого вида спорта и судей.

На семинаре расскажут о современных правилах баскетбола, методике судейства, об эффективной системе подготовки спортивного судьи по баскетболу, дадут мастер-классы, будут проведены тестовые задания. Мероприятие проводится для повышения уровня квалификации спортсменов, тренеров и судей Якутии. Спикером также выступит региональный представитель Федерации басктебола РС(Я), судья 1 категории Армен ОГАНИСЯН.

После двухдневного семинара Фёдор Дмитриев будет оказывать помощь в судействе VI Игр народов Якутии, которые пройдут в Амге с 3-10 июня 2019 года.