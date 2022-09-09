Башкирия и Якутия могут снять совместное кино

Возможности совместного кинопроизводства Якутии и Башкортостана обсудили в Министерстве культуры и духовного развития Якутии на встрече с вице-спикером Государственного Собрания — Курултая Башкортостана Тамарой Тансыккужиной. Встречу провел первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин.

Участие во встрече также приняла директор кинокомпании «Сахафильм» Сардана Саввина, которая рассказала об успехах и истории становления якутского кинематографа и продемонстрировала тизеры якутских киноновинок. Тамара Тансыккужина в свою очередь поделилась опытом киностудии «Башкортостан», башкирской анимационной студии по производству трехмерной графики «Муха», рассказала о популярности в их регионе певческого искусства. А также отметила, что в рамках визита в Якутию планирует изучить положительный опыт республики в сфере поддержке языков, IT индустрии и феноменального успеха якутского кино.

Владислав Левочкин в свою очередь подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества между республиками.

— У нас есть много точек соприкосновения в сфере культуры и искусства, в исторических корнях. В киноотрасли мы можем начать с совместного проекта по обмену фильмами, организовать Дни башкирского кино у нас и Дни якутского кино в Уфе. Организация таких мероприятий будет не сильно затратной и позволит сделать первые уверенные шаги к добрым партнерским отношениям. В идеале хотелось бы запланировать совместное кинопроизводство с Башкортостаном. Думаю и якутскому, и башкирскому зрителю был бы интересен такой проект, — рассказал Левочкин.