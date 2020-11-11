Бардак в якутском отделении банка АТБ?

Клиенты АТБ лишены возможности рефинансировать ипотечные кредиты из-за путаницы в банковских документах?

Многие граждане России решили свой жилищный вопрос с помощью ипотеки. К нам в редакцию обратился наш читатель, назовем его Ф., который тоже в 2012 году взял ипотечный кредит в Азиатско–Тихоокеанском Банке в размере 3 200 000 рублей. Все эти годы их семья аккуратно и своевременно оплачивала ипотечный кредит, несмотря на объективные и субъективные факторы. Какое-то время решили уменьшить срок кредита и стали вносить увеличенную сумму (частично-досрочное погашение) и уменьшали срок кредита, как учат полезные советы. Время шло, наступил 2020 год, и появились выгодные государственные программы рефинансирования ипотечных кредитов под меньший процент. Почему бы ими не воспользоваться, решили на семейном совете, и выбрали сайт ДОМ.РФ. Собрали необходимый пакет документов, в том числе и справку из банка АТБ.

Фото 1: Справка от 23 октября

Отправили на рассмотрение. Пришел ответ, что данные банка АТБ не совпадают с данными Бюро кредитных историй.

Фото 2: Переписка 3 ноября

Странно, подумал Ф., и снова пошел в банк. В банке его приняла руководитель ГПК и СПК Лобова Л.Ю.. Выслушав замечания клиента, она выдает новую более подробную справку.

Фото 3: Справка от 5 ноября

Ок, думает Ф., и идет домой. Через некоторое время обнаруживает, что банк удалил 3 частично-досрочных оплаты, и срок его кредита вырос! Слава богу, что сохранились квитанции об оплатах. Ф. снова в банке и работники банка, считая вручную на калькуляторе!!! в течение 1,5 часа выдают исправленную справку.

Фото 4: Справка от 5 ноября исправленная

Эту исправленную справку гражданин Ф. отправляет на сайт ДОМ.РФ и через некоторое время получает ответ в виде скриншота из бюро кредитных историй. Где видно, что кредит то он, оказывается, взял не 8 лет назад – в 2012 году, а в прошлом – 2019 году и сумма кредита не 3 200 000 рублей, а 2 473 033 рубля, не 12% годовых, а 11%. И неизвестно у кого. Кредитор не указан.

Фото 5: Скрин из БКИ

Ошарашенный этой новостью, Ф. снова идет в банк АТБ, где пишет заявление с просьбой дать письменное объяснение для БКИ. На что руководитель Лобова Л.Ю. выдает ему новую справку, где сказано, что оказывается его кредит был ранее продан банком, а позже выкуплен обратно.

Фото 6: Справка 11 ноября

Пояснительное письмо работники банка выдать отказались. Менеджер банка АТБ Парфенова Р.Н. со смехом заявила, что ответ придет в течении 30 рабочих дней из головного офиса.

Гражданин Ф. отправляет новую справку на сайт ДОМ.РФ и получает ответ, что эту справку от АТБ не принимают и нужно предоставить данные по кредиту, выданному в прошлом году!

Фото 7: Переписка с сайтом 11 ноября

Финиш. Если ответ банка АТБ придет в течение 30 дней, то ранее предоставленные документы потеряют свою актуальность, т.к. имеют срок давности. Таким образом, предоставляя некорректные данные в БКИ, банк АТБ лишает своих ипотечных клиентов законной возможности рефинансировать ранее выданные ипотечные кредиты. Почему банк не предоставляет всю полную информацию для рефинансирования? Почему был продан займ третьему лицу? Почему добросовестный заемщик ничего не знает об этих «интересных» делах с его документами?

Просим компетентные органы дать оценку сложившейся данной ситуации.