Бардак в ГТОиБ или «Кармен» в новом прочтении

27 и 28 марта в Театре оперы и балета грядет премьера оперы «Кармен» Жоржа Бизе, для постановки которой были приглашены ведущие специалисты музыкальных театров из Москвы, Санкт-Петербурга и Ижевска.

Режиссером-постановщиком и главным балетмейстером выступает главный режиссер Театра оперы и балета Удмуртской республики Николай МАРКЕЛОВ.

Накануне якутские журналисты получили приглашение на примерку костюмов солистов к новой опере. Приглашения исходили от пресс-секретаря ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона Юлии ДЕНИСЕНКО. Пресс-релизы за ее подписью поступают в СМИ еще с января этого года. На деле же, все встреченные сотрудники ГТОиБ недоуменно пожимали плечами на вопрос, где пресс-секретарь Юлия Денисенко, и как сговорившись, отвечали, что знать такой не знают. Журналистов никто не встретил, не приветил, не препроводил к месту действа.

Солист оперы «Кармен», любимец публики Александр ЕМЕЛЬЯНОВ уже уходил, но согласился примерить один из двух новых костюмов своего героя Эскамильо, и сфотографироваться.

Примадонна Айталина АДАМОВА-АФАНАСЬЕВА уже ушла, и это фото в платье, в котором она будет выступать в прологе, мы добыли окольными путями.

Художника театра Саргыланы ИВАНОВОЙ не оказалось на месте. Естественно, никакой презентации не было. В курсе ли она вообще, что было анонсировано мероприятие? В общем, много шума из ничего.

Театралы помнят, что опера Бизе уже была на сцене театра. В декабре 2004 года состоялась премьера, в которой дирижировал Фархад КЕРИМОВ из Турции. Художником выступила Екатерина ШАПОШНИКОВА. Режиссером выступил москвич Алексей КАРАТЫГИН.

Партии Кармен исполнили Айталина Адамова-Афанасьева и Людмила КУЗЬМИНА. Та постановка запомнилась, в том числе и потому, что Айталина Адамова-Афанасьева ради этой роли сбросила 19 кг.

На этот раз журналистам никто не рассказал о фишках постановки. Пресс-секретарь театра, как выяснилось, работает удаленно, рассылая пресс-релизы с чужих слов. Неужели в Якутске не нашлось никого, кто удовлетворил бы строгий спрос директора-варяга Сергея ЮНГАНСА? Ранее в ГТОиБ работал Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ – СУЛУСХАН, затем его сменила Галина МОЗОЛЕВСКАЯ. Они хотя бы физически находились в театре, владели ситуацией, и их знали работники театра. Пандемия приучила всех к удаленке, но в чем преимущества кадров, которых в коллективе в глаза не видели?

Александр ЕМЕЛЬЯНОВ, ведущий солист Театра оперы и балета:

— Эта версия отличается от первой постановки, будет много движения, меняются мизансцены. Если в первой версии было много декораций, то в новой постановке их минимум. Это будет мобильный спектакль, который легко поставить и на других сценах — от сельского клуба до Ла Скала.

— Как это будет выглядеть — не могу судить, смогу оценить, когда другой состав выйдет. Партии Кармен исполняют Айталина Адамова-Афанасьева и Катерина КОРЯКИНА, Хозе – Николай ПОПОВ и молодой исполнитель Александр СТЕПАНОВ, тенор.

— Будет участвовать балет. Кстати, хор у нас впервые будет в движении. Они не будут статично стоять, как на концерте, а у них будут жесты, переходы…

Интересная постановка!

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Кстати, во время самоизоляции заслуженный артист заметно похудел, скинул 20 с лишним килограмм!

— Ездил на осеннюю охоту. Много ходил. Ходить много надо.

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Театр оперы и балета ждет своих поклонников на премьеру оперы «Кармен»!

Кстати, билеты заметно подорожали. Вместо 600 рублей – до 3 тысяч. Высокое искусство должно оплачиваться достойно.

СПРАВКА:

Александр ЕМЕЛЬЯНОВ – Заслуженный артист Якутии, выпускник Арктического института (2006), баритон/бас, ведущий солист Театра оперы и балета. Обладатель звания лауреата нескольких престижных конкурсов. Приглашенный солист – театр Станиславского и Немировича-Данченко, Ростовского музыкального театра, Санкт-Петербургской опера театр, Новосибирская опера, Казанский оперный театр, театр Коммунале и Порото (Италия).

В репертуаре на языках оригинала исполнение в операх Верди, Бизе: «Травиата», «Риголетто», «Кармен», «Дон Карлос», в опере Моцарта «Дон Жуан» и другие.

Сотрудничает с известными деятелями, дирижерами из Италии, России, Казахстана, Японии. Принимает участие во всех значимых совместных проектах оперного театра.

В статье приводятся личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.