11.07.2022
19:02
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Экология

Барану в якутском зоопарке подрезали рога после жалобы в соцсетях

Житель Якутска пожаловался в соцсетях, что в зоопарке «Орто Дойду» он заметил барана, у которого «глаза уже красные и с белым налетом, надо срочно отпилить рога, помочь бедному животному», передает ЦУР Якутии.

ЦУР зафиксировал сообщение и перенаправил его в Минэкологии республики.

«Сегодня ветеринарным врачом произведен плановый осмотр и корректировка длины рогов у барана. Благодарим за неравнодушие», — рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что «зоотехнические мероприятия проводятся в санитарные дни или в дни с наименьшей посещаемостью».

Источник: https://t.me/tsur14/1432
Один комментарий на «Барану в якутском зоопарке подрезали рога после жалобы в соцсетях»
  1. Александр 11.07.2022 20:18

    В министерстве добавили, что «зоотехнические мероприятия проводятся в санитарные дни или в дни с наименьшей посещаемостью».
    Прям за месяц отросли так с последнего осмотра ветеринара. Чет не верится…

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