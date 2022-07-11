Барану в якутском зоопарке подрезали рога после жалобы в соцсетях

Житель Якутска пожаловался в соцсетях, что в зоопарке «Орто Дойду» он заметил барана, у которого «глаза уже красные и с белым налетом, надо срочно отпилить рога, помочь бедному животному», передает ЦУР Якутии.

ЦУР зафиксировал сообщение и перенаправил его в Минэкологии республики.

«Сегодня ветеринарным врачом произведен плановый осмотр и корректировка длины рогов у барана. Благодарим за неравнодушие», — рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что «зоотехнические мероприятия проводятся в санитарные дни или в дни с наименьшей посещаемостью».