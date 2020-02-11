Банные принадлежности — улов грабителя

В дежурную часть ОМВД России по Амгинскому району Якутии поступило заявление от 68-летней местной жительницы о том, что вечером неизвестный мужчина открыто похитил ее сумку. Неизвестный подбежал к женщине со спины и, выхватив сумку, скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель.

Установлено, что потерпевшая вечером возвращалась домой после бани. В сумке находились банные принадлежности. Злоумышленник, увидев пожилую женщину на пустынной улице, решил воспользоваться ситуацией. По словам подозреваемого, он думал, что в сумке есть деньги. Однако, когда мужчина прибежал домой, он обнаружил полотенце, щетку и другие банные принадлежности. Похищенное изъято и будет возвращено владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.