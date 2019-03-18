Банкротство ООО «Базальт» продлено до мая

Арбитражный суд Якутии продлил конкурсное производство в отношении ООО «Базальт» еще на три месяца, до 6 мая 2019 года.

Компания признана банкротом в марте 2017 года. Конкурсным управляющим должника была утверждена Сардана Маршинцева, член НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

За время работы управляющему удалось сформировать конкурсную массу на 319 млн рублей, при этом в реестр требований кредиторов включено 182 млн рублей. Из отчёта следует, что работа была затруднена непредставлением документов со стороны должника и последующим их изъятием следственными органами. Инвентаризация выявила импортное оборудование, а в реестр требований были включены долги фирмы перед «Россельхозбанком» и СКПК «ЯРКО».

Имущество, принадлежащее ООО «Базальт», было признано вещественными доказательствами по уголовному делу и передано управляющему должника под сохранную расписку. Судебное заседание по рассмотрению отчета и о завершении конкурсного производства назначено на 6 мая 2019 года, сообщает пресс-служба суда.