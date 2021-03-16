Банковский вклад – надежный инструмент для формирования накоплений

Банковские вклады остаются одним из самых востребованных инструментов для формирования накоплений. С их помощью без рисков вы сможете приумножить и сохранить свои деньги от инфляции, сформировать свой резервный фонд, грамотно распределить свои финансы для достижения поставленных целей.

Главным преимуществом банковских депозитов является надежность.

Рассмотрим все плюсы вкладов:

• Во вкладе ваши средства надежно защищены — застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Страховая сумма составляет до 1,4 млн рублей.

• Вклад актуален, если вы планируете накопить значимую сумму или совершить крупную покупку и не хотите брать кредит. В этом случае лучше выбрать пополняемый депозитный счет без возможности досрочного снятия денег без потери процентов. Это точно поможет избежать соблазна потратить заработанные деньги раньше времени.

• Вклад может открыть любой человек старше 14 лет, то есть даже если вы – подросток и у вас всего 1 тыс рублей, вы сможете самостоятельно прийти в банк и начать сохранять и приумножать свои сбережения. Потребуется лишь паспорт и письменное согласие родителей на открытие вклада. Если ребенку нет 14 лет, но он уже не хочет пользоваться детской копилкой, вклад на его имя могут открыть родители, бабушки или дедушки. Однако в этом случае ребенок сможет снять с него средства только в 18 лет.

• Депозит в банке станет идеальным решением для лиц старшего возраста. Банки предлагают специальные вклады для пенсионеров – с повышенной процентной ставкой.

• Если вам нужно где-то хранить деньги на текущие расходы для всей семьи или же вы формируете финансовый резерв, так называемую “подушку безопасности” – сумму денег, позволяющую прожить определенное время при возникновении трудностей, то вам нужна возможность быстро получить доступ к деньгам. В этом случае стоит выбрать универсальный пополняемый вклад с правом частичного снятия до неснижаемого остатка в любой момент времени.

• Банковский вклад может стать первым простым шагом для начинающего инвестора в деле сбережения и накопления денег. Выбрав для начала депозит, вы сможете накопить подходящую сумму и перейти к более доходным способам инвестирования.

Начальник управления розничного бизнеса Департамента розничного бизнеса Алмазэргиэнбанка Людмила Ушницкая рекомендует очень внимательно подойти к выбору вклада:

“Копить деньги гораздо проще, если есть финансовый план. С помощью вклада вы сможете отложить средства на любые свои долгосрочные цели. Выбирайте такой срок депозита, который будет совпадать со сроком поставленной вами финансовой задачи, чтобы не оказаться в ситуации, когда нужно покупать билеты на самолет, а по условиям договора снять деньги вы пока не можете. У нас в АЭБ широкая линейка вкладов – есть срочные вклады, пополняемые, не пополняемые, с капитализацией и без — для каждой категории клиентов. В марте мы запустили сезонный вклад – «Весенний» с фиксированной процентной ставкой 5,55%. Это рублевый вклад, который можно открыть только до конца марта. Минимальная сумма вклада 30 тыс рублей, максимальная — 100 млн рублей. Вклад с пополнением, но без права расходования средств. Все проценты по вкладу вам зачислятся на депозитный счет в конце срока действия договора. При досрочном полном либо частичном истребовании суммы вклада или списания средств со счета по другим основаниям договор считается прекращенным. При этом проценты начисляются и выплачиваются в размере ставки вклада «До востребования», действующей на момент востребования вклада». Успейте воспользоваться выгодным сезонным предложением от АЭБ».

Подробно ознакомиться с предложениями республиканского банка можно на сайте www.albank.ru, у операторов бесплатной горячей линии по номеру 88001003422 либо у менеджеров в отделениях. Служба по связям с общественностью АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО