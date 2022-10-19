«Банковский сговор» против мобилизованных?

Власти Якутии обещали депутатам Ил Тумэн разобраться и помочь военнослужащим получить ипотечные кредиты. Более чем острую проблему — не только республиканского, но и федерального уровня, поднял сегодня, 19 октября, в ходе обсуждения в Госсобрании (Ил Тумэн) мер поддержки мобилизованных, добровольцев и их семей, народный депутат Якутии, председатель Контрольного комитета парламента Андрей Николаев, сообщает «ВЯкутии.ру«.

«Я ставил вопрос о том, что после начала частичной мобилизации, то есть после 21 сентября, многим мобилизованным жителям Якутии, уже имеющим на руках одобрения банков по Дальневосточной ипотеке и другим видам ипотечных продуктов, в том числе льготным, и находящимся в стадии оформления сделок по приобретению жилья по ним, всеми банками в получении этих ипотечных кредитов было отказано. Одномоментно. Без объяснения причин, как принято говорить в банках», — сообщил Андрей Николаев.

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