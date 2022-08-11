Банковский клерк украл все сбережения 87-летнего пенсионера из Якутии

Оперативниками уголовного розыска Отдела МВД России по Ленскому району раскрыта кража 1 750 000 рублей с банковского счета 87-летнего пенсионера.

В полицию обратился пожилой мужчина и сообщил об исчезновении крупной суммы денег со счета банковской карты, на которой находились все личные накопления ветерана труда.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 48-летний директор дополнительного офиса одного из коммерческих банков. Полицейские установили, что потерпевший является клиентом банка с 2013 года, с того момента и был знаком с руководителем офиса. Мужчина был верен выбранному им банку, регулярно переоформлял свои вклады по сроку их окончания и в целом пользовался услугами. В связи с этим потерпевший был включен в специальную программу, где клиенту автоматически выпускается дебетовая карта.

В начале лета потерпевший пришел в банк по своим делам, где его встретил руководитель дополнительного офиса. Подозреваемый предложил 87-летнему пенсионеру подвезти его до дома и по дороге мужчины разговорились. Пожилой мужчина рассказал, что собирается вылететь на лечение и не знает, как пользоваться картой, а также хотел бы проверить баланс. Тогда у банковского служащего и возник преступный умысел.

Подозреваемый убедил пенсионера, что может сам проверить баланс и привезти карту ему обратно. Пожилой человек поверил словам приятного банковского служащего, которого знает давно и передал ему свою банковскую карту с пин-кодом.

Подозреваемый снял с карты 1 000 000 рублей, а пенсионеру, возвращая карту, сообщил, что 1 750 000 рублей на месте. Похищенный миллион рублей подозреваемый потратил, но и на этом не остановился. Оказалось, что он был должен крупные суммы денег двум женщинам – одной 250 000 рублей, а второй около 500 000 рублей. Помня о том, что на счету пожилого земляка имеется необходимая ему сумма, злоумышленник похитил оставшуюся часть накоплений пенсионера, воспользовавшись служебной программой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.