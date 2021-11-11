Банковские вклады жителей Якутии за год выросли

Объем банковских вкладов жителей Якутии к 1 октября 2021 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 132 млрд рублей. Средний размер банковских накоплений якутян увеличился на 6 тыс. рублей —до 134 тыс. рублей.

В основном якутяне хранят деньги в российских рублях — это 94% открытых вкладов. На них сосредоточено 124 млрд рублей. На вкладах, открытых в иностранной валюте, размещено 7,6 млрд рублей.

«Банковский вклад может быть«подушкой безопасности» в непредвиденной ситуации,когда деньги нужны срочно. Депозиты граждан, счета частных лиц и малых предприятий застрахованы государством, и даже если банк лишится лицензии или обанкротится, вкладчик гарантированно получит обратно до 1,4 миллиона рублей», — отметил управляющий Отделением—Национальным банком по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России Антон Коноплев.

Совокупный объем привлеченных средств в банках, действующихна территории республики, увеличился за год с 201 млрд до 217 млрд рублей. Доля вкладов населения составила 61%.