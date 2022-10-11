11.10.2022
12:42
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Финансы

Банковские карты к оплате в автобусах временно не принимаются

Уважаемые клиенты!

Банковские карты любых кредитно-финансовых учреждений временно не принимаются к оплате в общественном транспорте Якутска и его пригорода.  

Оплату за проезд можно произвести любым другим удобным способом: проездными билетами, транспортными картами, картами и браслетами «Спутник», ЕСПБ, школьными транспортными картами и наличными деньгами.

В данное время проводятся работы по восстановлению приема оплаты за проезд по банковским картам. Приносим извинения за доставленные неудобства.  

Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

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