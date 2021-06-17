Банкирша сыграла по-крупному и села за решетку

В Верхоянском районе Якутии вынесен приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

В ходе предварительного следствия установлено, что 46-летняя жительница Верхоянского района, занимая должность старшего менеджера банка, в период с июля по август 2020 года, используя свое служебное положение, систематически совершала хищения вверенных ей бюджетных средств для погашения своих текущих долгов по кредитным обязательствам, а также для участия в торгах и брокерских операциях на одной из торговых платформ. Злоумышленница похищала денежные средства без их фактического взноса в кассу, используя в качестве «фоновых» клиентов своих знакомых, а также персональные данные других клиентов без их ведома. Желая скрыть факт хищения женщина совершила подмену наличных денежных средств, изготовив пачки поддельных купюр в вакуумных упаковках.

Своими противоправными действиями она причинила банковскому учреждению ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 35 млн рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) летом 2020 года.

Приговором районного суда женщина приговорена к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.