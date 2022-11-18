Банки «пьют кровь» из пенсионеров. Как планируют это прекратить?

Президент России и Минэкономразвития начали совершенствование процедуры внесудебного банкротства граждан. Глава государства заявил, что банки годами пьют кровь из пенсионеров, и призвал положить этому конец.

Проходить процедуру внесудебного банкротства планируют разрешить пенсионерам. Министр Минэкономразвития Михаил Решетников отметил, что должником пенсионер может оставаться вечно, если у него большой долг и маленькая пенсия. Эту инициативу Владимир Путин также поддержал и рекомендовал реализовать предложения побыстрее. Aif.ru разбирался в том, что изменится в процедуре внесудебного банкротства.

Механизм внесудебного банкротства у нас работает с 2020 года по поручению президента: бесплатный, начать его может только сам гражданин, без контроля суда и без участия финансового управляющего. Если долг гражданина 50-500 тыс. руб., за ним не числится исполнительных производств, то он может подать письменное заявление в МФЦ по месту жительства или пребывания. Через полгода процедура завершается и указанные в заявлении долги человека списывают.

Чтобы усовершенствовать систему внесудебного банкротства, Минэкономразвития предлагает:

— изменить параметры подходящей для внесудебной процедуры задолженности, расширив диапазон от 25 тыс. руб. до миллиона;

— сократить срок для повторного применения внесудебного банкротства с десяти до пяти лет;

— снизить срок взыскания по исполнительному производству до года;

— открыть доступ к процедуре для тех, у кого принудительное взыскание задолженности продолжается более семи лет в пределах той суммы, которую допускает внесудебное банкротство.

Президент РФ Владимир Путин, как известно, с предложениями согласился. «Банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, — указал он. — И банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить».

«Оформить внесудебное банкротство и в МФЦ помогут, и в интернете есть немало руководств, благодаря которым можно легко разобраться в том, какие бумаги требуются именно в вашем случае, — считает адвокат, управляющий партнер компании “Григорьев и партнеры” Андрей Григорьев. — Особенно важно, что вспомнили о гражданах, у которых взыскания, по сути, становятся бессрочными — приставы являются, как только приходит пенсия или пособие. Если этот вопрос будет окончательно решен, то механизм вполне рабочий. Суммы в пределах 500 тысяч рублей можно будет списывать достаточно быстро. И теперь он также доступен тем, чьи задолженности не дотягивали до 50 тысяч — тем, кто ходит в микрофинансовые организации».