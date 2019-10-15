Банкеты за 1200 только в октябре и ноябре!
Туристический комплекс ОРТОДОЙДУ предлагает Вам незабываемый отдых в ресторане!
— Вкусное банкетное меню от шеф-повара!
— Профессиональное караоке!
— 3 разных зала;
— Напитки, торт, фрукты можно принести с собой;
— Возможность просмотра слайдов через ТВ;
— Музыкальная аппаратура со светомузыкой;
— Возможность остаться с ночевкой в гостевых домиках!
Меню богато якутской кухней, как раз скоро наступает сезон деликатесов! Мы подаем к столу только самую отобранную, годами проверенную, продукцию от поставщиков!
ОРТОДОЙДУ – место Силы и Энергии, наполняет отдыхающего спокойствием, свежестью природы и тихой, уютной атмосферой.
Проведите у нас ваши семейные торжества, банкеты и коллективные вечера! Мы сделаем Ваш праздник самым Лучшим!
Телефоны для бронирования и заказов: 711227, 89246636777
Адрес: Покровский тракт 49 км.
Instagram: orto_doydu_restoran
Whatsapp +7 (999) 174-67-82