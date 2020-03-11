11.03.2020
17:38
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Путешествия & Отдых

Банкеты и корпоративы от 1200 рублей весь март!


Туристический комплекс «ОРТОДОЙДУ» предлагает Вам незабываемый отдых в ресторане! 

— Вкусное банкетное меню от шеф-повара!
— Профессиональное караоке! 
— 3 разных зала;
— Напитки, торт, фрукты можно принести с собой;
— Возможность просмотра слайдов через ТВ;
— Музыкальная аппаратура со светомузыкой;
— Возможность остаться с ночевкой в гостевых домиках! 
— Весёлые соревнования на свежем воздухе! 
— Меню богато якутской кухней, как раз скоро наступает сезон деликатесов!
Мы подаем к столу только самую отобранную, годами проверенную,  продукцию от поставщиков! 

«ОРТОДОЙДУ» –  место Силы и Энергии, наполняет отдыхающего спокойствием, свежестью природы и тихой, уютной атмосферой. 

Проведите у нас ваши семейные торжества, банкеты и коллективные вечера!

Мы сделаем Ваш праздник самым Лучшим!

Покровский тракт, 49 км.
Справки по телефону: +7 914 271-12-27.

Фото: Туристический комплекс "ОРТОДОЙДУ"
Источник: На правах рекламы.
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+7 (999) 174-67-82
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