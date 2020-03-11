Банкеты и корпоративы от 1200 рублей весь март!



Туристический комплекс «ОРТОДОЙДУ» предлагает Вам незабываемый отдых в ресторане!

— Вкусное банкетное меню от шеф-повара!

— Профессиональное караоке!

— 3 разных зала;

— Напитки, торт, фрукты можно принести с собой;

— Возможность просмотра слайдов через ТВ;

— Музыкальная аппаратура со светомузыкой;

— Возможность остаться с ночевкой в гостевых домиках!

— Весёлые соревнования на свежем воздухе!

— Меню богато якутской кухней, как раз скоро наступает сезон деликатесов!

Мы подаем к столу только самую отобранную, годами проверенную, продукцию от поставщиков!

«ОРТОДОЙДУ» – место Силы и Энергии, наполняет отдыхающего спокойствием, свежестью природы и тихой, уютной атмосферой.

Проведите у нас ваши семейные торжества, банкеты и коллективные вечера!

Мы сделаем Ваш праздник самым Лучшим!

Покровский тракт, 49 км.

Справки по телефону: +7 914 271-12-27.