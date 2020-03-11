Банкеты и корпоративы от 1200 рублей весь март!
Туристический комплекс «ОРТОДОЙДУ» предлагает Вам незабываемый отдых в ресторане!
— Вкусное банкетное меню от шеф-повара!
— Профессиональное караоке!
— 3 разных зала;
— Напитки, торт, фрукты можно принести с собой;
— Возможность просмотра слайдов через ТВ;
— Музыкальная аппаратура со светомузыкой;
— Возможность остаться с ночевкой в гостевых домиках!
— Весёлые соревнования на свежем воздухе!
— Меню богато якутской кухней, как раз скоро наступает сезон деликатесов!
Мы подаем к столу только самую отобранную, годами проверенную, продукцию от поставщиков!
«ОРТОДОЙДУ» – место Силы и Энергии, наполняет отдыхающего спокойствием, свежестью природы и тихой, уютной атмосферой.
Проведите у нас ваши семейные торжества, банкеты и коллективные вечера!
Мы сделаем Ваш праздник самым Лучшим!
Покровский тракт, 49 км.
Справки по телефону: +7 914 271-12-27.
+7 (999) 174-67-82