Банк всегда рядом. АЭБ расширяет перечень дистанционных сервисов

Клиенты Алмазэргиэнбанка, не выходя из дома, сегодня могут решить многие финансовые вопросы. Достаточно воспользоваться официальным сайтом www.albank.ru или мобильным приложением «АЭБ Онлайн». Подробности – в нашем материале.

Дистанционные сервисы стали частью нашей повседневной реальности, они значительно облегчают жизнь и экономят время. Основные банковские услуги можно получить через смартфон или компьютер, и большинство клиентов АЭБ уже по достоинству оценили онлайн-сервисы банка. В настоящее время в АЭБ обслуживается более 300 тысяч розничных клиентов и свыше 6,5 тысячи корпоративных.

«Мы благодарны якутянам, индивидуальным предпринимателям, местным организациям и компаниям за выбор Алмазэргиэнбанка в качестве партнера. Свою деятельность мы фокусируем на максимальном удобстве сервисов, обеспечивая наших клиентов наиболее востребованными онлайн-инструментами, помогающими переводить средства, оплачивать коммунальные, образовательные услуги и так далее», — отметил первый заместитель председателя правления АЭБ Анатолий МЫРЕЕВ.

Помимо того, что на сайте банка представлена подробная информация по всем продуктам, необходимым документам и срокам оформления, там же можно оставить заявку на пластиковую карту (включая бонусные карты «S7 Priority»), потребительский или ипотечный кредит, рефинансирование займов. Вы также можете сделать предварительный расчет по кредиту на сайте credit.albank.ru или открыть вклад.

Если вы являетесь зарплатным клиентом банка, то есть получаете на счет в АЭБ заработную плату, то можете оформить потребительский кредит на сумму до 350 тысяч рублей без посещения офиса, через приложение «АЭБ Онлайн».

В приложении «АЭБ Онлайн» максимально автоматизированы все операции по оплате услуг, в том числе по QR-коду – за мобильную связь, коммунальные услуги, интернет, школу и детсад, образование, налоги и штрафы, пополнение транспортных карт «Спутник» и «Виртуальной карты». Также в «АЭБ Онлайн» можно легко и быстро получить различные справки и выписки – за выбранный период, для получения визы, заполнения декларации, о состоянии или отсутствии задолженности.

Через мобильное приложение Алмазэргиэнбанка (Систему быстрых платежей) вы можете без комиссии переводить до 200 тысяч рублей в месяц, следить за курсами валют и металлов, посмотреть адреса банкоматов и офисов, график их работы.

Кроме того, через «АЭБ Онлайн» или на сайте svoi.albank.ru можно подключиться к системе лояльности «СВОИ» и получать рублевый кешбэк, расплачиваясь картой Алмазэргиэнбанка за покупки или услуги у партнеров системы.