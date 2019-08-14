Банк России выявил 11 нелегалов на финансовом рынке Якутии

В первой половине текущего года Дальневосточное главное управление Банка России выявило на финансовом рынке Якутии 11 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Не имея на то законного права, девять компаний выдавали гражданам займы, одна компания оказывала брокерские услуги, также в республике была выявлена финансовая пирамида.

В большинстве своём нелегальные кредиторы работали под видом микрофинансовых организаций, которые либо никогда не состояли в государственном реестре МФО, либо были исключены из него, но продолжали свою деятельность уже незаконно.

«Замаскировавшись под учебный центр, в республике также действовала компания, нелегально оказывавшая услуги инвестиционного советника. По словам якутян, сначала, якобы для расширения кругозора, им рассказывали про возможность заработать на рынке Форекс, а затем предлагали открывать инвестиционные счета, причём не только в России, но и за рубежом. За консультации лже-брокер требовал деньги», — рассказал Управляющий Отделением-Национальным банком по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России Антон Коноплёв.

Чтобы не стать жертвой мошенников при обращении в финансовую организацию, гражданам необходимо проверять наличие у неё официального разрешения на предоставление конкретных финансовых услуг. Сделать это можно на официальном сайте Банка России в «Справочнике по кредитным организациям» и «Справочнике участников финансового рынка».

Для удобства граждан Банк России в поисковой системе «Яндекс» маркирует сайты финансовых организаций (зелёный кружок с галочкой и надписью: «Реестр ЦБ РФ»). Если информация о выбранной компании отсутствует на сайте регулятора, скорее всего, это мошенники. О них необходимо сообщить в Банк России и правоохранительные органы. Направить жалобу можно в интернет-приёмную на сайте Банка России, почтой или принести лично по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 17.