Банк России в Якутии поможет получить кредитные каникулы участникам СВО

Операторы «горячей линии» отмечают увеличение количества обращений по поводу предоставления кредитных каникул военнослужащим.

«В некоторых случаях подобные обращения связаны с технической неготовностью кредитных организаций к ускоренной обработке документов либо их неосведомленностью об изменяющихся условиях работы. Все эти обращения нами оперативно рассматриваются и решаются», – сообщил сегодня на брифинге управляющий отделения Банка России в Якутии Антон Коноплев.

Отделение Банка России по республике находится в постоянном контакте с кредитными организациям. Отделение оказывает им необходимую помощь и поддержку в работе с участниками СВО и их родственниками, отметил Антон Коноплев.

Также участник СВО может подать в банк или микрофинансовую организацию заявление с просьбой предоставить ему кредитные каникулы лично. Вместе с обращением нужно приложить документы, подтверждающие участие в специальной военной операции. Такими документами могут служить выписки из приказов командира военной части или военного комиссариата. Если заявление о кредитных каникулах по своим кредитам и займам подают члены семьи военнослужащего, то они должны сразу предоставить документ, подтверждающий родство. Также другой человек может подать заявление за мобилизованного, но для этого понадобятся документы, подтверждающие полномочия действовать от имени заемщика. В частности, доверенность, которая может быть составлена в простой письменной форме, и заверять ее у нотариуса не обязательно.

Граждане могут обратиться по следующим каналам связи:

Телефон «горячей линии» — 122;

Интернет приемная Банка России: https://www.cbr.ru/reception/;

Адрес Отделения — Национального банка по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации : 677027, г. Якутск, ул. Кирова, 17.