Финансы
Банк не вправе полностью удерживать пенсию, даже при наличии исполнительного листа
Верховный Суд Республики Саха (Якутия) оставил без изменения решение Якутского городского суда, которым врио заместителя начальника отделения АО «Россельхозбанк» признан виновным в нарушении законодательства об исполнительном производстве (ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50000 рублей.
Судом установлено, что в феврале 2022 года в нарушение № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» банк в полном объеме удержал пенсию должника в размере 18051,17 рублей. Между тем, банку было известно, что пенсия имеет код вида дохода «1» и согласно положению ЦБ России №762-П от 29 июня 2021 года «О правилах осуществления перевода денежных средств» в отношении которых установлены ограничения размеров удержания, не более 50% от дохода.
При таких обстоятельствах суд оставил без изменения решение Якутского городского суда, а жалобу защитника — без удовлетворения.
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