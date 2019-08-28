Бампер всмятку: в Якутии иномарка врезалась в столб

27 августа в 21 часов 10 минут от медучреждения поступило сообщение о том, что возле дома 18 по ул. Комарова г.Алдана произошло дорожно – транспортное происшествие, есть пострадавший.

В ходе проверки установлено, что водитель 1991 г. р. не имеющий права на управление транспортными средствами, управляя транспортным средством «Nissan — AD» , следуя в Алдане по ул. Комарова со стороны ул. Кузнецова в сторону ул. Заортосалинская, не выдержал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, допустил съезд на правую обочину, где в результате осуществил наезд на препятствие – опору столба линии электропередач. В момент ДТП в салоне автомашины водитель находился один, не был пристегнут ремнем безопасности.

Бригада скорой медицинской помощи доставила водителя с тяжелыми травмами головы в реанимационное отделение больницы Алдана, где степень травм устанавливается.

Водитель не имеет права на управление транспортными средствами, провести освидетельствование на состояние опьянения не представлялось возможным так как молодой человек находился в бессознательном состоянии. В больнице произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.

При проверке по базам данных ГИБДД в текущем году к административной ответственности водитель не привлекался, в 2018 году привлекался 2 раза по ст. 12.20 КоАП РФ (за нарушение правил пользования внешними световыми приборами), ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (за управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС).

Транспортное средство «Nissan — AD» 2001 года выпуска принадлежит гражданину 1970 г.р. Хозяин автомашины выяснил, что является другом пострадавшего водителя, не спросив его, тот взял ключи от автомашины и поехал кататься.

Дорожное покрытие асфальтобетонное, сухое. Погодные условия: ясное, без осадков, темное время суток, уличное освещение присутствовал.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.