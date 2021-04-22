Интервью: Балетмейстер якутского цирка об особенностях циркового балета

Малый зал Государственного цирка приглашает! 24 апреля к Международному дню танца Балет цирка представит новый проект — шоу Music Holl «VIVA LA VITA».

И снова вдохновляясь манящим канканом Мулен Руж, вечерними огнями улиц старой Европы, мюзиклами Бродвея, песнями Эдит Пиаф, Ива Монтана и Лайзы Минелли мы приглашаем гостей расположиться за уютными столиками и погрузиться в волшебную атмосферу кабаре. Постановка новых хореографических композиций, красивый вокал Алены Дивы и Сергея Ацегейда, завораживающая скрипка Дмитрия Шугушева, живая музыка в исполнении оркестра цирка и, наконец, пронзительная история любви в ритмах танца не оставят равнодушным ни одного зрителя.

В главных ролях:

хозяйка «Music Holl», госпожа Бетти – клоунесса Ирина Корнилова – Ириска

помощник хозяйки, конферансье и администратор Джо – Дьулустан Софронов

главная героиня Мэри – Евдокия Куприянова.

Задумка вечера принадлежит обаятельной артистке, балетмейстеру Государственного цирка Марияне Саморцевой. Всегда бывает интересно узнать коллег поближе и по сложившейся традиции в преддверии спектакля публикуем интервью с автором проекта.

Поговорить с Марияной удалось между занятиями. Я застала свою героиню в балетном зале в окружении зеркал, репетирующей движения из новой постановки и одновременно погруженной в свои мысли. Еще пара движений, и мы уже сидим у пианино. Беседа наша будет виться вокруг танца, особенностях циркового балета, работе балетмейстера, а также поговорим о личном.

— Марияна, расскажи, как ты пришла в танцы?

— Все началось в детстве в селе Кобяй, откуда я родом. Так получилось, что в шесть лет мы, пятеро детей, остались без мамы. Папа много работал, старшие учились. Оставаясь дома, предоставленная сама себе, насмотревшись по телевизору балета, я воображала себя балериной. Мыла посуду, убиралась, играла – все делала, кружась на цыпочках в танце. Не знаю во что бы это вылилось, но, когда мне было 10 лет, отец снова женился.

С того момента начались благоприятные изменения и в моей жизни – подтянула успеваемость, стала постепенно приобщаться к культуре и, наконец, меня отдали в музыкальную школу в класс хореографии. С тех пор танцы стали для меня главным делом жизни. И все последующие школьные годы прошли в ритме северного танца, мы буквально не сходили со сцены. Уже тогда я определилась с будущей профессией. Правда после школы не сразу удалось поступить на хореографа. Год я проучилась в Сангарском ГПТУ на продавца. Покорять Якутск приехала в 1994 году. Родители, зная мои пессимистические настроения, отправили со мной дедушку. А дед умел приободрить так, что свернуть с выбранного пути или стушеваться шансов не оставалось. Цель была поступить-таки в Колледж культуры.

— Почему именно цирк?

— Моя мама и Марфа Петровна — двоюродные сестры, поэтому семью Расторгуевых я знаю с детства. Приезжая на гастроли в Кобяйский улус они не раз у нас гостили. Помню, как Сергей Васильевич показывал свои трюки и по своему обыкновению пытался нас, детей, чему-то научить. Он и сейчас продолжает свое наставничество, всегда выдает что-то новое, стимулирует и требует развиваться.

Тогда в год нашего с дедом штурма Якутска Марфа Петровна и Сергей Васильевич проводили первый набор в цирковое отделение, открывающееся в Колледже культуры. К большой удаче, меня приняли с последующим оформлением в труппу цирка, а именно в балет. Так и танцую в цирке с самого его основания.

— В чем особенность и отличие циркового балета от других танцевальных направлений?

— Танцевальное искусство присутствует в разных видах искусства и спорта. В каждом виде оно перерождается и перестраивается.

Изначально сам по себе цирк является сложным, синтетическим видом искусства. В основе цирка — демонстрация человеческих возможностей и хореография здесь с ее поэтическим движением тела, музыкальным созвучием выступает одним из основных средств выразительности.

Возьмите любую цирковую программу – это не просто трюки и отдельные номера, это грандиозное шоу, в котором танец тесно взаимодействует, дополняет, преображает такие цирковые элементы, как акробатика, эквилибристика, гимнастика, жонглирование и пантомима, фокусы, клоунада и так далее. Таким образом, с каждым артистом мы оттачиваем не только трюковую точность, но и создаем цельный художественный образ, включающий актерское мастерство, выразительность, пластику и хореографию.

Если говорить об особенностях циркового балета, то первое что хочется отметить — это условия работы на круглой, открытой со всех сторон арене. Во-вторых, так как мы чаще всего выступаем в рамках конкретного циркового представления со своим сюжетом, главными героями и различными перипетиями, перед нами стоит задача, не перетягивая внимания, способствовать раскрытию замысла режиссера, сценического циркового персонажа, передать атмосферу происходящего. В среднем на одно представление мы готовим пять-семь выходов. Это могут быть как отдельные полноценные хореографические постановки, так и короткие художественно-танцевальные элементы.

Главная особенность циркового балета — это сами артистки. Каждая из них универсальна и умеет не только танцевать, но и владеет такими основными цирковыми навыками как жонглирование, пантомима, гимнастика, акробатика. Все девушки помимо участия в балете отрабатывают номера в других направлениях. Так, например, артистка балета, воздушная гимнастка Прасковья Илларионова исполняет главную роль в спектакле «Тепло вечной мерзлоты», Екатерина Дьчковская была главной героиней ретро-мюзик-холла «Кабарэ», Любовь Голикова – солистка балета, напарница жонглера Пантелеймона Габышева, выпускницы Пекинского колледжа Джамиля Жоробаева, Лилия Захарова совмещают балет с жонглированием и хула-хупом. В новом проекте «Viva La Vita!» в главной роли задействована артистка балета, воздушная гимнастка Евдокия Куприянова. Не отстаем от молодежи и мы. Все девушки из предыдущих составов пусть сегодня уже не танцуем в балете, но продолжаем трудиться во благо процветания цирка, переквалифицировавшись в педагогов, дрессировщиков, администраторов, режиссеров-постановщиков. Это замечательно, что есть возможность работать, развиваться и в то же время оставаться в любимой профессии с родным коллективом.

— Расскажи, с чего начинается работа балетмейстера?

— Я не сразу стала балетмейстером. До меня коллективом балета цирка руководили замечательные талантливые мастера своего дела Роза Христофорова и Наталья Кралина. Мой путь, как хореографа, был довольно долгий. Сначала был колледж, работа в труппе балета, потом с 2004 по 2007 годы учеба – в отделении хореографии в АГИКИ, снова работа и вот пошел только третий год как я в должности главного балетмейстера.

В цирке у нас сложился отличный творческий режиссерский состав. Работа балетмейстера всегда проходит в тесном контакте с режиссерами Марией Поповой-Харлампьевой и Ольгой Андреевой. В начале я всегда выслушиваю идею, провожу ее через себя. Потом идет компоновка номеров, текст, музыка, свет. Впитав информацию, я начинаю переводить все это в движения танца, которые могли бы выделить мысли и идеи режиссера, создать полифонию образов. Как я уже говорила, балет зачастую выполняет роль плавных переходов и отвлекающих зрителя маневров, здесь важно не выпасть из общей концепции представления, найти правильные движения, ритм, костюмы.

— Что для тебя самое сложное?

— Подобрать нужную музыку. Она должна попасть в заданную тему, она должна нравиться, соответствовать эмоциональному восприятию того или иного номера, характеру героя. Одним словом, правильная музыка — это уже полдела. Поэтому я всегда начеку. Если услышу незнакомую понравившуюся мелодию, сразу перевожу ее через шазам (Shazam – приложение, распознающее любую песню за секунды) и сохраняю в свою коллекцию.

Есть еще один непростой момент — мне сложно быть строгой, повышать голос. Но без этого в нашей профессии не обойтись. Особенно строгой и требовательной приходится быть с молодыми артистами цирка, ребятами из третьего выпуска Пекинского колледжа искусств. Семь лет они занимались развитием физической силы, выносливости, доведением трюков до автоматизма — по этой части вопросов нет, другое дело – хореография и пластика. Поэтому в работе с ними особое внимание уделяю перестройке рук и ног, много времени проводим у балетного станка.

— Чем ты вдохновляешься, откуда черпаешь силы?

— Я люблю свою работу, вдохновляюсь творчеством коллег, новыми проектами. В свободное время, если выпадает возможность люблю ходить в театр, особенно на гастрольные спектакли. Из театра выхожу окрыленной, наполненной мыслями, с обновленным взглядом на мир.

Жизнь бьёт ключом, и много чего в ней есть интересного и прекрасного. Так что надо каждый новый день встречать с улыбкой, чтобы мир, распахиваясь, перед тобой вдохновлял и радовал.