Балет Валерия Шадрина исполнен в Китае

Музыка Валерия ШАДРИНА, эвенкийского композитора и известного продюсера, прозвучала на фестивале российского искусства в Китае, где живут орочи – эвенки.

Это музыка к моно-балету «Сэвэки», который посвящен в 2007 году знаменитому танцовщику, премьеру Национального театра танца РС(Я) имени С. Зверева, народному артисту РС(Я), заслуженному артисту РФ Дмитрию АРТЕМЬЕВУ. Он станцевал этот балет в китайском многомиллионном городе Хэйхэ провинции Хэйлудзянь.

«Успех от моего балета был настолько большой, что китайцы завалили цветами нашего земляка!», — отметил Валерий Филиппович.

Было это задолго до того, как разразился скандал с коронавирусом, уточняет Дмитрий Артемьев.