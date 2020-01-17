Балет «Двенадцать стульев»: Прибыли специалисты из Минска и Екатеринбурга

Балет «Двенадцать стульев» представит ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона в конце марта. Об этом сообщает Yakutia-Daily.ru со слов Сергея ЮНГАНСА, директора ГТОиБ.

В Якутск уже прибыли из Минска художник по костюмам Юлия БАБАЕВА, режиссер-постановщик Анастасия ГРИНЕНКО, хореограф-постановщик Дмитрий ЯКУБОВИЧ, художник-постановщик Андрей МЕРЕНКОВ. Дирижер-постановщик Николай МАКАРЕВИЧ приедет ближе к премьере. Из Екатеринбурга прибыл художник по свету Кирилл ХРУЩЕВ.

Танцевать будут двумя составами: партию Остапа исполнят Сарыал АФАНАСЬЕВ и Валерий АРГУНОВ, партию предводителя дворянства – Павел НЕОБУТОВ и Тимофей ФЕДОТОВ.

«Ребята должны и трюки показывать, и степом владеть, и бразильский карнавал у нас – и это все в одном спектакле», — раскрыл свой замысел хореограф Якубович. Режиссер-постановщик со своей стороны обещает «синтез музыки, хореографии, изобразительного искусства, актерского мастерства, много стилей, много переодеваний – шоу, где каждый две минуты что-то меняется». Костюмов к шоу обещают более 200: меха, перья, боа, стразы, ткани сложной фактуры.

Откуда финансирование на это великолепие – директор не ответил, назвав это «коммерческой тайной».

В 2020 году в ГТОиБ ожидаются четыре крупные постановки: балет «Двенадцать стульев», оперетта «Сильва», опера «Кармен» и национальный балет Кирилла ГЕРАСИМОВА «Благословенные узоры».