Балдорж Хуухээ: Я чту свои традиции, своих предков

В рамках онлайн-квартирника «Биография под аплодисменты», посвященного Международному дню дружбы, заслуженный работник Монголии и Якутии Балдорж Хуухээ рассказал нам о своей семье, музыкальной деятельности и национальных традициях. Идея и автор проекта – Дом дружбы народов им. А. Е. Кулаковского.

Первый визит в Якутию

Впервые Балдорж Хуухээ приехал в Якутию в 1987 году.

«В то время стояла зима, было очень холодно, туманно. Я очень удивился этому. «Куда я прилетел?» — спрашивал себя я. Но потом привык», – рассказывает Балдорж.

Семья

Балдорж познакомился со своей будущей женой в 1984 году. У супругов двое детей – Тимур и Анастасия. Сын окончил направление «Математика и информатика» Северо-Восточного федерального университета, в данное время работает в группе компаний «Синет», дочь – выпускница Президентской академии в Санкт-Петербурге, работает в мэрии Якутска. И Тимур, и Анастасия окончили музыкальную школу: сын – по классу флейты (Тимура, кстати, Балдорж учил сам), дочь – по классу фортепьяно.

«Как видите, музыка не является для них основным видом деятельности, но как хобби – да. У них всегда присутствовала тяга к музыкальной культуре», – признается Балдорж. Внучка музыканта поступила в первый класс хореографического училища.

Деятельность

«Вся моя жизнь связана с музыкой. Все мои друзья – музыканты», – признается Балдорж.

Он превосходно играет на флейте и фортепьяно. Песни авторства Балдоржа Хуухээ имеются в репертуаре известных якутских исполнителей, среди которых, например, Анастасия Готовцева, Эрчим, Константин Степанов и другие. Кроме создания композиций, Балдорж также занимается организацией различных творческих проектов, включая проведение концертов (среди которых – концерт Клавдии и Германа Хатылаевых) и создание видеоклипов (три видеоклипа Яны Угаровой). В 2015 году – в год культуры в России – Балдорж организовал и провел на сцене Дома Культуры им. А. Е. Кулаковского концерт, на котором собрались выпускники разных лет Восточно-Сибирского института культуры (из г. Улан-Удэ, Бурятия). Мероприятие посетило более ста человек.

Балдорж вот уже 31 год работает в Детской школе искусств.

«Дети все очень быстро схватывают. Главное – направить их таланты и интересы в нужное русло. Например, если ребенок учится играть на флейте, то нужно развивать в нем правильную постановку дыхания, губной аппарат…», – делится Балдорж.

Традиции

«Национальное жилище монголов – юрта. Сейчас мы сидим в моей юрте, которая также называется пятистенной юртой. Существуют юрты поменьше (четырех- и трехстенные) и побольше (семи-девятистенные). Согласно монгольской традиции, в юрте мужчины сидят с правой стороны, а женщины – с левой, поскольку хозяйка очага всегда работает с левой стороны жилища. Если вы заходите в монгольскую юрту или в монгольский храм, то в них всегда будут благовония из очищающих трав, которые специально собираются в северной части Монголии, там, где занимаются оленеводством», – рассказывает Балдорж.

Религия

Балдорж – буддист: