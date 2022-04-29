Балабкина вступилась за врача, дважды переболевшего ковидом на работе

В рамках Общереспубликанского дня приёма граждан вице-премьер правительства Якутии Ольга Балабкина через ВКС приняла врача из Усть-Янского улуса, которая обратилась с просьбой помочь получить страховые выплаты по факту заражения COVID-19 на рабочем месте.

Заявительница И., работая с ковидными больными, дважды переболела коронавирусом. К сожалению, первичное обращение врача о наступлении страхового случая и выплате положенных средств осталось без решения, поэтому она обратилась к курирующему отрасль здравоохранения зампреду правительства.

Во время приёма Ольга Балабкина связалась с министерством здравоохранения республики. Представители Минздрава приняли заявление И. в работу – положенные страховые выплаты поступят на карту врача в первых числах мая с учётом выходных дней.

Напомним, страховые выплаты медикам, заболевшим коронавирусом, введены указом президента РФ Владимира Путина, и выплачиваются с мая 2020 года. Претендовать на страховую компенсацию могут врачи, средний и младший медперсонал, а также водители машин скорой помощи, если их должностные обязанности предполагают контакты с больными ковидом и такие контакты имели место, заражение коронавирусом произошло на работе во время исполнения служебных обязанностей, и у претендента на выплату подтверждён COVID-19.